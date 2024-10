Diritto d’intesa accordato dalla FIGC alla Lega Serie A: cambiamenti in vista dell’assemblea Sulla riforma dello statuto

Questa concessione permette alla Serie A di gestire aspetti come il numero di squadre nei playoff e playout, le date dei tornei e altri elementi organizzativi, purché non si tocchino questioni come promozioni e retrocessioni che riguardano anche le altre leghe.