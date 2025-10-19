Serse Cosmi, intervenuto nel corso Sport Mediaset, ha voluto tessere le lodi di Ange-Yoan Bonny, ancora una volta protagonista con la maglia dell'Inter e decisivo con il suo gol nel successo di ieri sera sul campo della Roma:
Cosmi: “Bonny? Pagato meno di Lucca e Dovbyk… Inter, c’è grande competenza”
L'attaccante francese è risultato ancora una volta decisivo, questa volta segnando la rete vincente contro la Roma
"Bonny è stato acquistato pagandolo meno di Lucca e meno di Dovbyk... Questo per far capire che esistono anche situazioni a volte anche occasionali, ma esistono spesso anche situazioni dove c'è grande competenza".
Per Bonny, arrivato in estate dal Parma, si tratta della terza rete con la maglia nerazzurra dopo quelli segnati a San Siro contro il Torino e contro la Cremonese.
