FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Serie A – Sozza dirigerà Inter-Fiorentina: Ghersini al Var, Chiffi Avar

ultimora

Serie A – Sozza dirigerà Inter-Fiorentina: Ghersini al Var, Chiffi Avar

Serie A – Sozza dirigerà Inter-Fiorentina: Ghersini al Var, Chiffi Avar - immagine 1
La Lega Serie A ha reso noto i nominativi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La Lega Serie A ha reso noto i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei quarti ufficiali, di Var e Avar che dirigeranno le gare valide per la 9ª giornata di Serie A. Per Inter-Fiorentina designato Sozza, Ghersini al Var mentre Chiffi Avar.

LECCE – NAPOLI Martedì 28/10 h. 18.30

COLLU

ROSSI L. – CAVALLINA

IV: MASSIMI

VAR: GARIGLIO

AVAR: PATERNA

ATALANTA – MILAN Martedì 28/10 h. 20.45

DOVERI

VECCHI – MORO

IV: MANGANIELLO

VAR: CHIFFI

AVAR: DIONISI

Serie A – Sozza dirigerà Inter-Fiorentina: Ghersini al Var, Chiffi Avar- immagine 2
Getty Images

COMO – H. VERONA Mercoledì 29/10 h. 18.30

MARCENARO

ROSSI C. – BIANCHINI

IV: PERRI

VAR: SERRA

AVAR: GIUA

JUVENTUS – UDINESE Mercoledì 29/10 h. 18.30

DI BELLO

ROSSI M. – BERCIGLI

IV: BONACINA

VAR: PATERNA

AVAR: GUIDA

ROMA – PARMA Mercoledì 29/10 h. 18.30

CREZZINI

PERETTI – ZINGARELLI

IV: LA PENNA

VAR: AURELIANO

AVAR: MAGGIONI

Serie A – Sozza dirigerà Inter-Fiorentina: Ghersini al Var, Chiffi Avar- immagine 3
Getty Images

BOLOGNA – TORINO Mercoledì 29/10 h. 20.45

AYROLDI

CECCONI – CIPRESSA

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

GENOA – CREMONESE Mercoledì 29/10 h. 20.45

ABISSO

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV: PERENZONI

VAR: DIONISI

AVAR: VOLPI

INTER - FIORENTINA Mercoledì 29/10 h. 20.45

SOZZA

COSTANZO – PASSERI

IV: FOURNEAU

VAR: GHERSINI

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – SASSUOLO Giovedì 30/10 h. 18.30

PAIRETTO

COLAROSSI – SCARPA

IV: MARINELLI

VAR: CAMPLONE

AVAR: GUIDA

PISA – LAZIO Giovedì 30/10 h. 20.45

MASSA

DEI GIUDICI – TRINCHIERI

IV: FABBRI

VAR: MAGGIONI

AVAR: GHERSINI

Leggi anche
Criscitiello: “Chivu, esame fallito. All’Inter serve altro. Lite Lautaro-Conte? Grazie!”
Sky – Tudor esonerato, la Juve valuta la pista Spalletti: è il primo nome

© RIPRODUZIONE RISERVATA