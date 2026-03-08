Il portiere scuola Inter si è aggiudicato il premio dell'AIC del mese di febbraio: è il miglior giocatore della Serie B

Alessandro De Felice Redattore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 01:02)

La Serie B ha annunciato il vincitore del premio ‘Calciatore del mese’ di febbraio, scelto dall’Associazione Italiana Calciatori e che individua il miglior giocatore del mese del campionato.

A febbraio 2026 è stato Filip Stankovic ad aggiudicarsi il titolo, come annunciato dalla stessa AIC:

“All’ultimo minuto il Südtirol ha un calcio d’angolo contro il Venezia. Siamo sull’1-1, anche se il Venezia ha tenuto di più la palla, ha tirato di più in porta, è andato più vicino alla vittoria. Però c’è quest’ultimo calcio d’angolo e il Südtirol lo calcia bene, El Kaouakibi stacca indisturbato al centro dell’area, ne esce una sponda perfetta per Merkaj, già autore di un gol. L’attaccante è pronto, dà una frustata secca e sicura al pallone, che a due metri e mezzo dalla porta sembra destinato al gol. El Kaouakibi sembra già alzare le braccia per esultare. Per riuscire in una parata così ravvicinata il portiere deve muoversi in anticipo, prevedere cosa succederà. Filip Stankovic - portiere fenomenale del Venezia - sembra già in volo ancora prima che Merkaj colpisca di testa. L’altro problema è respingere il pallone, tirarlo via dalla porta, nonostante il guizzo ravvicinato, che non permette grande spinta e stabilità. Stankovic ci riesce e regala al Venezia un punto: non il primo, non l’ultimo che gli regalerà in questa stagione, in cui è chiaramente il miglior portiere della Serie B.

Stankovic è uno di quei portieri che, come si dice in gergo, “porta punti”, le cui parate pesano sul risultato. Solo restando a febbraio, dobbiamo menzionare la parata contro il Pescara a sette minuti dalla fine, quella contro il Cesena sullo 0-0, e soprattutto la prestazione contro il Frosinone, in cui ha sfoderato tutto il repertorio: parate alte con la mano di richiamo, uscite rapide, prese sicure. Solo in quel match Stankovic ha effettuato 10 parate e il Venezia ha rimontato lo svantaggio vincendouna partita decisiva.

Che grande momento per la famiglia Stankovic: papà Dejan è primo nel campionato serbo con la Stella Rossa; Aleksandar sta mostrando il suo talento anche in Champions con la maglia del Bruges; Filip, dopo una crescita lenta e progressiva, sta parando come forse non aveva mai fatto nella sua vita. Il Venezia è primo in classifica con il migliore attacco e la seconda migliore difesa, e molto lo deve a Filip Stankovic”.