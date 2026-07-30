In questi minuti è stato ufficialmente svelato il calendario dei vari gironi della prossima Serie C 2026-27. In corsa anche l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi

Marco Macca
Vecchi

VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."

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In questi minuti è stato ufficialmente svelato il calendario dei vari gironi della prossima Serie C 2026-27. In corsa anche l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, inserita nel Girone C.

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Foto inter.it

Per i nerazzurri si parte subito con una trasferta molto insidiosa, visto che il 23 agosto la squadra farà visita al Catania, fra le favorite del campionato. Questo il calendario completo:

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FC Internazionale U23 Training Session

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