In questi minuti è stato ufficialmente svelato il calendario dei vari gironi della prossima Serie C 2026-27. In corsa anche l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi
VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "I ragazzi hanno voglia di dimostrare. Sarà una stagione..."
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In questi minuti è stato ufficialmente svelato il calendario dei vari gironi della prossima Serie C 2026-27. In corsa anche l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, inserita nel Girone C.
Per i nerazzurri si parte subito con una trasferta molto insidiosa, visto che il 23 agosto la squadra farà visita al Catania, fra le favorite del campionato. Questo il calendario completo:
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