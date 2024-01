Serie A, il Genoa ribalta e vince: 2 a 1 contro la Salernitana

La squadra di Pippo Inzaghi è in difficoltà in zona salvezza. Sesto risultato utile per la formazione di Gilardino

Il Genoa ha vinto in rimonta due a uno a Salerno. Sesto risultato utile consecutivo per la formazione di Gilardino con la squadra di Pippo Inzaghi in grossa difficoltà in zona salvezza. L'ex attaccante del Milan era squalificato e non era in panchina: i suoi ragazzi sono passati in vantaggio subito, dopo un minuto e mezzo dall'inizio della partita con la rete di Martegani.