Severgnini: “Tra milanisti e interisti non c’è odio ma rivalità. Lukaku e Dzeko…”

"A Milano non c'è odio, c'è rivalità, ci prendiamo in giro, al Corriere della Sera metà sono milanisti e metà interisti, ci prendiamo in giro. Le persone, però, stanno insieme e non so in quante città d'Italia potremmo vivere questa atmosfera. Anche oggi c'è tensione, il Milan non mi sta antipatico, altre squadre di più e voglio bene a Milano. E' chiaro che l'Inter sta bene e Leao no, ma è una partita a sé, chi è più forte trova la consapevolezza. Il pronostico è da tripla, chiunque dica il contrario dice balle"