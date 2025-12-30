Luigi Apolloni , ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di diversi temi, tra cui il futuro di Federico Chiesa : " All'Inter o alla Juve? A prescindere da dove dovesse arrivare, troverebbe due allenatori preparati che saprebbero rilanciarlo. Ha bisogno di trovare una situazione simile per tornare ad essere quel tipo di giocatore in grado di fare la differenza. Sarebbe un plus anche per la Nazionale, dato che abbiamo bisogno di questo tipo di calciatori. Avere un elemento come lui sarebbe un vantaggio per tutti".

Tra Chivu, Conte e Allegri, su chi punteresti nel 2026?"Le due squadre più forti sono l'Inter e il Napoli. È chiaro che il discorso coppe inciderà molto, visto che al momento il Milan con una partita a settimana può preparare le partite diversamente. Vedremo anche il mercato che risposte darà, perché i rossoneri per dire hanno già preso Fullkrug".