Signori: “Suning, più facile lo scudetto che vendere l’Inter. Caso stipendi? Anche altre…”

Le voci di un possibile ribaltone societario stanno agitando le acque in casa Inter. Ne parla anche Riccardo Signori, attraverso il suo editorial per Il Giornale. Questa la riflessione: “L’Inter cerca liquidità e si ipotizza un accordo con la Lega per far slittare stipendi di novembre e dicembre oltre il 15 febbraio. Caso che angoscia altre società di serie A: c’è chi ha sospeso due-tre mesi ad impiegati ed affini. Del resto il club milanese era abituato a sostenersi con grandi numeri: solo le sfide con Barcellona, Milan e Juve della scorsa stagione hanno fruttato 20 milioni. Senza dimenticare i 40mila abbonati. Prevale l’idea di coinvolgere un fondo con una partecipazione azionaria di minoranza. In tal caso prevedibili due sbocchi: garantire una via di uscita con rendimento certo oppure una opzione per passargli il controllo nel giro di qualche anno. Di certo oggi vendere l’Inter è molto difficile: chi si accolla un esborso di oltre mille milioni? Più facile vincere il campionato, ricominciando la rincorsa contro la Roma”.