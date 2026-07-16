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Sfumato Khalaili, l'Inter è tornata di nuovo sul mercato alla ricerca dell'esterno destro da regalare a Cristian Chivu dopo l'addio di Denzel Dumfries in direzione Real Madrid.

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Sono diversi i nomi accostati ai nerazzurri, ma il club ci ha tenuto a smentirne con forza uno: "Col Tottenham si parla di Spence (35 milioni, ex Genoa) ma pure di Cuti Romero (ex Atalanta). Resta aperta anche la pista Guela Doué ma è tutta in salita perché lo Strasburgo chiede tantissimo: 45 milioni, contro i 25 che Marotta e Ausilio sarebbero disposti a mettere su piatto.

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E piace Rafik Belghali, laterale del Verona. Da Viale della Liberazione smentiscono invece la voce riguardante Molina: nessun contatto con il giocatore dell’Atletico Madrid".