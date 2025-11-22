Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone, prossimo avversario dell'Inter in Champions, ha raccontato su Prime Video un aneddoto sul derby col Milan:
Simeone e l'aneddoto sul derby: "Simoni mi chiese di fare l'attaccante. Poi andò come doveva…"
Simeone e l’aneddoto sul derby: “Simoni mi chiese di fare l’attaccante. Poi andò come doveva…”
Il tecnico dell'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions, ha raccontato su Prime Video un aneddoto sul derby col Milan
Arriva il mister e mi dice: "Ti piacerebbe giocare in attacco con Ronaldo nel derby col Milan?". Io rispondo: certo, sono sempre stato un attaccante. E cosa è successo? Quello che doveva succedere. Ho finto di andare sul secondo palo e ho tagliato sul primo come un attaccante e come un attaccante l'ho messa dentro
