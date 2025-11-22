FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Simeone e l’aneddoto sul derby: “Simoni mi chiese di fare l’attaccante. Poi andò come doveva…”

ultimora

Simeone e l’aneddoto sul derby: “Simoni mi chiese di fare l’attaccante. Poi andò come doveva…”

Simeone e l’aneddoto sul derby: “Simoni mi chiese di fare l’attaccante. Poi andò come doveva…” - immagine 1
Il tecnico dell'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions, ha raccontato su Prime Video un aneddoto sul derby col Milan
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone, prossimo avversario dell'Inter in Champions, ha raccontato su Prime Video un aneddoto sul derby col Milan:

Simeone e l’aneddoto sul derby: “Simoni mi chiese di fare l’attaccante. Poi andò come doveva…”- immagine 2

Arriva il mister e mi dice: "Ti piacerebbe giocare in attacco con Ronaldo nel derby col Milan?". Io rispondo: certo, sono sempre stato un attaccante. E cosa è successo? Quello che doveva succedere. Ho finto di andare sul secondo palo e ho tagliato sul primo come un attaccante e come un attaccante l'ho messa dentro

Leggi anche
Zenga: “Ecco il derby più brutto che ho vissuto. Occhio alla mossa di Chivu che…”
Zazzaroni: “Acerbi recentemente mi ha mandato un messaggio dicendo che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA