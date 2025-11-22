Zenga è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay per parlare anche di derby: "Il Milan arriverà nelle prime 4"

Matteo Pifferi Redattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 14:02)

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Walter Zenga ha parlato così del derby:

"Il derby più brutto che ho fatto? Quando abbiamo perso 2-0 che ci hanno preso a pallettate, quando il Milan ha vinto anche a Napoli e poi hanno vinto lo scudetto, avranno tirato 50 volte in porta contro di noi"

Interviene anche Caressa: "Bergomi dice che in quell'occasione il Milan sembrava avesse 22 giocatori in campo"

Prosegue Zenga: "Non è stata una partita ma ricordo anche quello deciso da Minaudo. I derby sono sempre particolari. Come lo vedo questo? Un po' particolare, l'Inter sta bene, Chivu è riuscito a dare continuità subito dopo l'addio di Inzaghi. Allegri mi piace tantissimo, non avendo le Coppe può lavorare tranquillamente in settimana.

Non ci sarà Dumfries e bisognerà vedere se giocherà Bisseck centrale. L'Inter ha sofferto tanto a Napoli e il Napoli non aveva un centravanti vero. Mettere Bisseck può essere variante difensiva per Chivu per gestire gli inserimenti dei centrocampisti del Milan"