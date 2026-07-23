"Malagò è abituato a volare alto. L'aver scelto Maldini e Leonardo ne è la dimostrazione, una garanzia per noi e per il Paese. Torneremo grandi nel calcio"
VIDEO FCIN1908 / Inter, allenamento mattutino in Germania: il gol di Esposito
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"Malagò è abituato a volare alto. L'aver scelto Maldini e Leonardo ne è la dimostrazione, una garanzia per noi e per il Paese. Torneremo grandi nel calcio, siamo in buone mani. È un privilegio averli qui".
Questo l'endorsement del presidente di Lega Serie A, Ezio Simonelli, facendo gli onori di casa al nuovo vertice della Figc che poco prima aveva presentato per circa un'ora il proprio programma ai club.
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