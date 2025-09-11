"Nella scorsa stagione, infatti, seppur sia stata la migliore dal punto di vista numerico (18 reti complessive), ha fatto scena muta in quasi tutti i big match. Sembrava potesse seguire lo stesso percorso dell’anno precedente dopo la doppietta rifilata all’Atalanta alla terza giornata. Invece, per la sua successiva perla pesante è stato necessario attendere la semifinale di andata di Champions con il Barcellona. Da lì in poi, stop. La verità è che il tricolore passa anche dagli scontri diretti, come l’Inter ha sperimentato (negativamente) sulla sua pelle nella scorsa annata. Meglio allora che Thuram torni a indossare i panni della sua prima stagione nerazzurra", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Il primo a sapere di avere qualcosa da farsi perdonare è proprio Tikus. I primi 6 mesi del 2025 non sono stati all’altezza di ciò che aveva messo in mostra in precedenza. Vero che lo hanno condizionato i guai fisici. Ma talvolta è sembrato anche scollegato. Il Mondiale per Club non è stato altro che l’ultima appendice di un periodo negativo. Mentre l’avvio della nuova annata è stato un segnale. Poi è arrivato il turno della Francia, nella quale, ancora, non riesce a fare la differenza e a prendersi la scena. L'Inter resta un’altra cosa. È in nerazzurro che Thuram ha fatto il salto di qualità, sfruttando un impianto di gioco adatto a sfruttare le sue doti. Sarà anche per questo motivo che, martedì notte, ha fatto subito ritorno a Milano, in modo da essere già ieri mattina alla Pinetina".