Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, intervenuto a Cose Scomode, ha parlato così del capitano dell'Inter Lautaro Martinez: "Lautaro non è un robot: è un giocatore fortissimo, ma ci può stare che sbagli o non segni per qualche partita.
Criscitiello: “Lautaro? Critica ci sta, cattiveria mediatica no. Gente come lui dopo tre anni…”
Ci sono giocatori sul 6-6,5 e non fa notizia, ma Lautaro quando vuole vince le partite da solo: quando non lo fa ed è una notizia, ma è il giocatore che ti rappresenta di più. Gente come lui se ne va in Inghilterra e in Spagna, ma da tre anni. La critica ci sta, la cattiveria mediatica no".
