TS – Skriniar lancia messaggi d’amore all’Inter, ma il PSG non molla: il prezzo…

Il difensore slovacco dell'Inter, Milan Skriniar, ha ribadito di voler restare in nerazzurro ma il Paris Saint-Germain non molla la presa

Milan Skriniar continua a lanciare messaggi d'amore all'Inter. Il difensore è tornato in Slovacchia, in attesa di Euro 2020, ed è tornato ad esprimere a chiare lettere la sua volontà di restare a Milano.