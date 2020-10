Inter, Skriniar ancora in Slovacchia: con tampone positivo si lavorerà per farlo rientrare

Il tampone di Gagliardini e Radu è risultato nuovamente positivo. Secondo quanto riportano sul sito di Gianluca Di Marzio, giornalista di Skysport, i due giocatori ripeteranno domani il tampone e sarà nelle prossime 24 ore che arriveranno i risultati dei tamponi del gruppo squadra. Si sottoporrà a tampone pure Young.

C’è attesa anche per conoscere il risultato del tampone di Skriniar che è ancora in Slovacchia. Se fosse positivo – spiegano – verrebbe comunque organizzato il suo viaggio di ritorno in Italia nel week-end, con tutte le misure di sicurezza del caso.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)