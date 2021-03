Skriniar, prossimo impegno Malta: “Ci siamo parlati dopo la gara con Cipro e…”

Il difensore nerazzurro dovrà affrontare la seconda partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 dopo lo 0-0 della prima gara

Dopo lo zero a zero nella prima gara di qualificazione ai Mondiali del 2022, la Slovacchia è proiettata sulla prossima partita, quella contro Malta. E ne ha parlato ancheMilan Skriniarai microfoni dei media del suo Paese:«Già subito dopo la fine della gara contro Cipro abbiamo subito pensato alla partita contro Malta e ci siamo parlati. Credo che quello che ci siamo detti lo trasferiremo in campo e il risultato sarà migliore».