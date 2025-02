Sky – Inter, Dimarco a parte: non ha smaltito l’influenza

Il calciatore nerazzurro è reduce da un'influenza e non si è allenato con i compagni in vista di Inter-Fiorentina

In vista della gara di ritorno contro la Fiorentina, l'Inter si è allenata questa mattina ad Appiano Gentile. La squadra si è allenata agli ordini di Inzaghi ma non erano presenti in gruppo Correa, che dovrebbe ricominciare ad allenarsi con i compagni da domani, e Dimarco che non ha ancora smaltito del tutto l'influenza che lo aveva fatto partire dalla panchina nella gara di giovedì sera.