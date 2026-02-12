FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Inter, uno tra Barella e Calhanoglu dal 1′? Ecco come cambia il centrocampo con la Juve

ultimora

Sky – Inter, uno tra Barella e Calhanoglu dal 1′? Ecco come cambia il centrocampo con la Juve

Sky – Inter, uno tra Barella e Calhanoglu dal 1′? Ecco come cambia il centrocampo con la Juve - immagine 1
L'Inter si allena ad Appiano Gentile per la gara di sabato contro la Juve. Chivu scioglierà domani gli ultimi dubbi legati alla formazione
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter si allena ad Appiano Gentile per la gara di sabato contro la Juve. Ieri parzialmente in gruppo Dumfries, mentre Calhanogku e Barella saranno della partita sabato. Chivu scioglierà domani gli ultimi dubbi legati alla formazione.

Sky – Inter, uno tra Barella e Calhanoglu dal 1′? Ecco come cambia il centrocampo con la Juve- immagine 2

Come riporta Sky Sport, "Possibile che uno dei due recuperati possa partire titolare, più Barella che potrebbe prendere il posto di uno tra Sucic e Mkhitaryan. Se così non dovesse essere entrambi giocherebbero al fianco di Zielinski".

Leggi anche
Gol evitati, Sommer penultimo in Serie A ma terzo in Champions: come spiegare questi dati
Zazzaroni: “L’Inter batterà la Juve, ecco chi segna”. I pronostici di Cruciani...

© RIPRODUZIONE RISERVATA