Sky – Inter, uno tra Barella e Calhanoglu dal 1′? Ecco come cambia il centrocampo con la Juve

L'Inter si allena ad Appiano Gentile per la gara di sabato contro la Juve. Ieri parzialmente in gruppo Dumfries, mentre Calhanogku e Barella saranno della partita sabato. Chivu scioglierà domani gli ultimi dubbi legati alla formazione.
L'Inter si allena ad Appiano Gentile per la gara di sabato contro la Juve. Chivu scioglierà domani gli ultimi dubbi legati alla formazione
Come riporta Sky Sport, "Possibile che uno dei due recuperati possa partire titolare, più Barella che potrebbe prendere il posto di uno tra Sucic e Mkhitaryan. Se così non dovesse essere entrambi giocherebbero al fianco di Zielinski".
