Qualche settimana fa Sommer è finito nel mirino delle critiche anche per un dato, che raccontava la capacità di evitare gol

Sabine Bertagna Vice direttore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 14:06)

Giovanni Barsotti, bordocampista di Dazn, ha fotografato un momento interessante del match tra Sassuolo e Inter. I nerazzurri, attualmente primi in classifica, hanno vinto andando in rete 5 volte, senza subire nessun gol da parte degli avversari.

"Il 2-0 - racconta Barsotti - nasce da un'uscita neueriana di Sommer con i piedi. Chivu vuole complimentarsi, lui lo ignora completamente e allora Chivu rimane appeso con le braccia per aria. Meme". Una fotografia curiosa, che racconta il ruolo di Sommer nella costruzione del gioco dell'Inter. La parata più bella, in quella partita, Yann la fa su un tiro giudicato poi in fuorigioco. Una parata per nulla semplice, che descrive il suo essere in partita in un periodo in cui è stato molto criticato per le sue prestazioni.

Qualche settimana fa Sommer è finito nel mirino delle critiche anche per un dato, che raccontava la capacità di evitare gol. Nella classifica della Serie A riportata da Dazn il portiere nerazzurro si piazzava al 19°. La classifica dei Gol Prevented (che vede lo svizzero al penultimo posto) è fortemente correlata al numero di tiri subiti. L'Inter, da questo punto di vista, riceve un numero più basso di tiri in porta rispetto ad altre squadre. In Liga, per esempio, nella classifica dei gol evitati al primo posto c'è Aaron Escandell del Real Oviedo, mentre Oblak e Courtois ricoprono il 12° e 13° posto. Oblak e Courtois giocano in squadre che sono dominanti nel dettare il gioco e subiscono meno tiri in porta. In questa classifica sono quindi meno performanti, un po' come sta succedendo a Sommer.

La Champions League Situazione diversa è quella che troviamo in Champions League, dove nella classifica dei Gol Prevented Yann Sommer ricopre la terza posizione, dietro al portiere del Kairat e dietro a quello del Bodo. In questa classifica portieri indubbiamente capaci e sul pezzo come Courtois, Donnarumma e Oblak ricoprono posizioni da metà classifica a scendere. Che cosa significa? Significa che le statistiche e i numeri sono importanti e vitali per analizzare le partite, ma che necessitano sempre di una contestualizzazione. In Champions League l'Inter ha concesso più occasioni ai suoi avversari, sollecitando maggiormente Sommer negli interventi in porta. Questo ci porta a dire che il dato che racconta la capacità del portiere di evitare un gol su un tiro difficile dipende anche da altre variabili, come la dinamica e le situazioni imprevedibili di gioco, e che non sempre dipendono da chi protegge la porta. O almeno non in maniera esclusiva.

La verità, probabilmente, sta nel mezzo. Se in Italia Sommer ha a tratti performato meno bene, in Europa ha alzato l'asticella degli interventi. Su entrambi i palcoscenici lo svizzero ha mostrato di essere un attore fondamentale nella costruzione del gioco dell'Inter (vedi l'osservazione di Barsotti in Sassuolo-Inter). Per una squadra che ambisce a dominare come l'Inter di Chivu questo non è certo un fattore secondario. Tutte le considerazioni di mercato, sull'età anagrafica, sul contratto dello svizzero e sulla necessità di investire in questo ruolo, sono assolutamente veritiere. Molto probabilmente Yann Sommer nella prossima stagione non sarà più il portiere dell'Inter. Ma in questa stagione, dove le critiche costruttive devono certamente trovare uno spazio ragionevole di espressione, Sommer sta ancora difendendo i colori di questa maglia e lo sta facendo con tutte le qualità che contraddistinguono la figura di un professionista serio e concentrato. Non vedere la fotografia nella sua interezza sarebbe assolutamente ingiusto per un portiere che, ha contribuito a proiettarci in una finale di Champions League. Ingiusto e fuori luogo,