E' vigilia di campionato in casa Inter, con la squadra di Cristian Chivu che si prepara alla gara di domani sera al Tardini contro il Parma che precederà il big match contro il Napoli.
E' vigilia di campionato in casa Inter, con la squadra di Cristian Chivu che si prepara alla gara di domani sera al Tardini contro il Parma
E arrivano importanti novità dal campo. Come riporta Sky Sport, Matteo Darmian ha fatto parte del lavoro con il gruppo: buone sensazioni per lui e per Andy Diouf in chiave Napoli ma non partono per Parma. Come Davide Frattesi, che sarà out per un leggero affaticamento all’adduttore.
