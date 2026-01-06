Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così quanto si sente dire in questo momento sull'Inter di Cristian Chivu: "Ne ho per tutti, non voglio risparmiare nessuno. Sull'Inter sento dire che Cancelo era meglio di Dumfries: no.
Sabatini: “Ne ho per tutti, non risparmio nessuno: fate attenzione perché sull’Inter sento dire…”
Fate attenzione, non ragionate per immaginazione: tra il Dumfries dell'anno scorso e il Cancelo degli ultimi 3-4 anni non c'è paragone, Dumfries è nettamente superiore e Chivu deve sperare ritorni presto. Di sicuro è l'occasione per ribadire quanto ho detto da quest'estate, Chivu è un bravissimo professionista, meglio di Simone Inzaghi, e la stagione promette di essere migliore dell'anno scorso.
E la differenza la sta facendo Lautaro, non Arnautovic e Taremi come si diceva: perché la differenza è tutta nei gol di Lautaro, che sta giocando anche partite all'altezza della sua fama e del suo ingaggio. Complimenti anche a chi ha ritrovato Zielinski, che sembrava uno scarto e invece è un ottimo giocatore: complimenti poi a chi ha comprato Akanji all'ultimo giorno di mercato, è di un'altra categoria. Complimenti all'Inter".
