FC Inter 1908
Sabatini: “Ne ho per tutti, non risparmio nessuno: fate attenzione perché sull’Inter sento dire…”

Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così quanto si sente dire in questo momento sull'Inter di Cristian Chivu
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così quanto si sente dire in questo momento sull'Inter di Cristian Chivu: "Ne ho per tutti, non voglio risparmiare nessuno. Sull'Inter sento dire che Cancelo era meglio di Dumfries: no.

Fate attenzione, non ragionate per immaginazione: tra il Dumfries dell'anno scorso e il Cancelo degli ultimi 3-4 anni non c'è paragone, Dumfries è nettamente superiore e Chivu deve sperare ritorni presto. Di sicuro è l'occasione per ribadire quanto ho detto da quest'estate, Chivu è un bravissimo professionista, meglio di Simone Inzaghi, e la stagione promette di essere migliore dell'anno scorso.

E la differenza la sta facendo Lautaro, non Arnautovic e Taremi come si diceva: perché la differenza è tutta nei gol di Lautaro, che sta giocando anche partite all'altezza della sua fama e del suo ingaggio. Complimenti anche a chi ha ritrovato Zielinski, che sembrava uno scarto e invece è un ottimo giocatore: complimenti poi a chi ha comprato Akanji all'ultimo giorno di mercato, è di un'altra categoria. Complimenti all'Inter".

