Fate attenzione, non ragionate per immaginazione: tra il Dumfries dell'anno scorso e il Cancelo degli ultimi 3-4 anni non c'è paragone, Dumfries è nettamente superiore e Chivu deve sperare ritorni presto. Di sicuro è l'occasione per ribadire quanto ho detto da quest'estate, Chivu è un bravissimo professionista, meglio di Simone Inzaghi, e la stagione promette di essere migliore dell'anno scorso.

E la differenza la sta facendo Lautaro, non Arnautovic e Taremi come si diceva: perché la differenza è tutta nei gol di Lautaro, che sta giocando anche partite all'altezza della sua fama e del suo ingaggio. Complimenti anche a chi ha ritrovato Zielinski, che sembrava uno scarto e invece è un ottimo giocatore: complimenti poi a chi ha comprato Akanji all'ultimo giorno di mercato, è di un'altra categoria. Complimenti all'Inter".