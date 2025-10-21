FC Inter 1908
Marchegiani: “Chivu si fida di tutti e lo dimostra. Sommer ci mette sempre la parata importante”

L'ex portiere, prima di commentare la partita tra Union SG e Inter, ha parlato delle scelte dell'allenatore nerazzurro
Eva A. Provenzano
«Come vedo la coppia Lautaro-Esposito? Una coppia che rientra nelle rotazioni che Chivu sta facendo, cambia sei giocatori, non solo l'attacco e dimostra che si fida di tutti e vuole dimostrarlo anche in una partita non semplice come questa». Luca Marchegiani, che commenterà la partita tra Union SG e Inter per Skysport, ha parlato prima della sfida di Bruxelles delle scelte fatte da Cristian Chivu.

«Chivu dà fiducia a chi non c'era in campo con la Roma e che non ci sarà forse neanche con il Napoli. Esposito? Ha mostrato capacità e personalità e mi piace. Bonny out perché non ci sarà Thuram col Napoli? Non so se le scelte sono state fatte in funzione della prossima partita, ma lui sta trovando i gol che gli sono mancati nell'ultima parte della scorsa stagione col Parma. È giovane e l'Inter fa bene a crederci. Sommer ha risposto dopo un momento difficile? Un portiere di altissimo livello ed esperienza, ci mette sempre la parata importante nelle gare dell'Inter», ha detto.

