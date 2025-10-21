Cambio di formazione dell'ultimo secondo in casa Inter: a centrocampo tutti gli indizi portavano alla possibile chance per Petar Sucic nel ruolo di mezzala sinistra, ma Cristian Chivu sembra aver cambiato idea.
A centrocampo tutti gli indizi portavano alla possibile chance per Petar Sucic nel ruolo di mezzala sinistra, ma Cristian Chivu sembra aver cambiato idea
Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, infatti, attendiamo le formazioni ufficiali ma a centrocampo dovrebbe esserci Piotr Zielinski con Calhanoglu e Frattesi: questa la linea mediana per stasera.
