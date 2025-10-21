FC Inter 1908
Sky – Inter, novità di formazione con l'Union: non giocherà Sucic, ecco la scelta di Chivu

Sky – Inter, novità di formazione con l’Union: non giocherà Sucic, ecco la scelta di Chivu

A centrocampo tutti gli indizi portavano alla possibile chance per Petar Sucic nel ruolo di mezzala sinistra, ma Cristian Chivu sembra aver cambiato idea
Marco Astori
Cambio di formazione dell'ultimo secondo in casa Inter: a centrocampo tutti gli indizi portavano alla possibile chance per Petar Sucic nel ruolo di mezzala sinistra, ma Cristian Chivu sembra aver cambiato idea.

Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi a Sky Sport, infatti, attendiamo le formazioni ufficiali ma a centrocampo dovrebbe esserci Piotr Zielinski con Calhanoglu e Frattesi: questa la linea mediana per stasera.

