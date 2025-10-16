Il gruppo nerazzurro si è ricomposto del tutto oggi ad Appiano Gentile. Sono rientrati anche giocatori che in giro per il mondo hanno trovato ulteriori stimoli per il prosieguo della stagione che finirà con il Mondiale. Su questo si sono interrogati anche negli studi di SkySport:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Inter, per i nazionali motivazione in più? Da ricordare il precedente Lautaro
ultimora
Sky – Inter, per i nazionali motivazione in più? Da ricordare il precedente Lautaro
L'attaccante nerazzurro scenderà in campo nei numerosi impegni con la stessa generosità di sempre
"La nazionale è motivazione in più? Su Lautaro bisogna ricordare il precedente: prima dello scorso mondiale, per giocare fino all'ultimo giorno con l'Inter, non si risparmiò neanche un minuto, spingendo su una caviglia messa male. Partì con l'Argentina in condizioni precarie, proprio perché non si era risparmiato, in controtendenza rispetto a quello che di solito si può pensare sui giocatori in avvicinamento a certe competizioni. Lui è sempre quello".
© RIPRODUZIONE RISERVATA