Rigore Napoli, Caressa: “Incredibile, agli arbitri farei fare una cosa. E so che Rocchi…”

"Penso che ci sia stato un incontro nel quale Rocchi, in maniera decisa, ha detto di non dare più rigorini e di non intervenire troppo col VAR. Non ho capito per quale motivo c'è pochissima serenità negli arbitri, si vede per come arbitrano. Lasciano correre, poi fermano. Non c'è unità che deriva dalla poca serenità. Ci sono problemi interni? Può essere. Problemi di comunicazione? Può essere. Quello che è successo in Napoli-Inter è incredibile, sono sicuro che Rocchi, e lo ha dimostrato perché li ferma, sarà infuriato. Ma è logico. Ho l'impressione che vadano sulle dichiarazioni e non sulla logica.