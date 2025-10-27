Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha commentato così gli errori arbitrali del weekend, a partire dal rigore dato al Napoli contro l'Inter:
Rigore Napoli, Caressa: “Incredibile, agli arbitri farei fare una cosa. E so che Rocchi…”
"Penso che ci sia stato un incontro nel quale Rocchi, in maniera decisa, ha detto di non dare più rigorini e di non intervenire troppo col VAR. Non ho capito per quale motivo c'è pochissima serenità negli arbitri, si vede per come arbitrano. Lasciano correre, poi fermano. Non c'è unità che deriva dalla poca serenità. Ci sono problemi interni? Può essere. Problemi di comunicazione? Può essere. Quello che è successo in Napoli-Inter è incredibile, sono sicuro che Rocchi, e lo ha dimostrato perché li ferma, sarà infuriato. Ma è logico. Ho l'impressione che vadano sulle dichiarazioni e non sulla logica.
Agli arbitri farei fare anche dei corsi giuridici, sull'aspetto dell'interpretazione della norma ma anche nella vita, non solo nel calcio perché sono un po' indietro in quello. Il rigore l'ha dato il guardalinee probabilmente. Mettiamo che non l'abbia dato lui, Mariani lo dà dopo 8 secondi. Come minimo ci ha ripensato tanto. Ma è impossibile. Allora cosa succede? Succede che forse l'arbitro il rigore non l'ha visto, gliel'ha detto il guardalinee ma la scelta è sempre dell'arbitro.
Se non ha visto, certamente il VAR lo deve mandare a rivederlo, non ci sono dubbi su questo. A prescindere dal fatto che il rigore sia cercato e non c'era. Questa cosa va pensata, va fatta logicamente. Gli arbitri devono capire che devono ragionare sulla logica, altrimenti sarà un casino"
