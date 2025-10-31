Il centravanti dell'Inter ha recuperato dall'infortunio e potrebbe essere a disposizione per la gara di domenica con il Verona

Chivu può tirare un sospiro di sollievo: Marcus Thuram è tornato. L'attaccante si è allenato totalmente in gruppo nella giornata di oggi e torna a disposizione del tecnico. Dopo l'allenamento parzialmente in gruppo di ieri, oggi ha svolto tutto insieme alla squadra.