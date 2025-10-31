FC Inter 1908
Sky – Inter, Thuram totalmente in gruppo. Rientro tra Verona e Kairat: sceglie Chivu

Il centravanti dell'Inter ha recuperato dall'infortunio e potrebbe essere a disposizione per la gara di domenica con il Verona
Andrea Della Sala Redattore 

Chivu può tirare un sospiro di sollievo: Marcus Thuram è tornato. L'attaccante si è allenato totalmente in gruppo nella giornata di oggi e torna a disposizione del tecnico. Dopo l'allenamento parzialmente in gruppo di ieri, oggi ha svolto tutto insieme alla squadra.

Ora deciderà Chivu, dopo l'allenamento di domani, se portarlo già in panchina domenica alle 12.30 a Verona oppure tenerlo per la gara di Champions con il Kairat.

