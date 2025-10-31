Chivu può tirare un sospiro di sollievo: Marcus Thuram è tornato. L'attaccante si è allenato totalmente in gruppo nella giornata di oggi e torna a disposizione del tecnico. Dopo l'allenamento parzialmente in gruppo di ieri, oggi ha svolto tutto insieme alla squadra.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Inter, Thuram totalmente in gruppo. Rientro tra Verona e Kairat: sceglie Chivu
ultimora
Sky – Inter, Thuram totalmente in gruppo. Rientro tra Verona e Kairat: sceglie Chivu
Il centravanti dell'Inter ha recuperato dall'infortunio e potrebbe essere a disposizione per la gara di domenica con il Verona
Ora deciderà Chivu, dopo l'allenamento di domani, se portarlo già in panchina domenica alle 12.30 a Verona oppure tenerlo per la gara di Champions con il Kairat.
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA