Scott McTominay salta Napoli-Roma. Secondo quanto riferisce Sky Sport, lo scozzese non ha pienamente recuperato dall’infiammazione al tendine del gluteo che aveva accusato nuovamente nel match contro il Genoa.
Le ultime in casa partenopea con Conte che deve fare i conti con una buona e una brutta notizia alla viglia di Napoli-Roma
Nonostante le sensazioni positive dei giorni scorsi, il centrocampista del Napoli non ci sarà nel match contro i giallorossi in programma domani sera al Maradona.
Al suo posto dovrebbe giocare Elmas, con Gilmour che è pronto a rientrare nella lista dei convocati.
