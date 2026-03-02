Il sogno di giocare nell'Inter. E di diventarne un simbolo. Stagione pazzesca per Federico Dimarco, sempre più decisivo nei nerazzurri

Il sogno di giocare nell'Inter. E di diventarne un simbolo. Stagione pazzesca per Federico Dimarco , sempre più decisivo nei nerazzurri.

"Mi piace il fatto che sia diventato inscindibile con la squadra. Il sistema di gioco lo esalta, ma lui ora racconta l'Inter, il sogno di arrivarci e la forza di questa squadra. Ha statistiche da attaccante esterno".