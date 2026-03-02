Il sogno di giocare nell'Inter. E di diventarne un simbolo. Stagione pazzesca per Federico Dimarco, sempre più decisivo nei nerazzurri.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Bucciantini: “Dimarco inscindibile dall’Inter, ora lui racconta la squadra. Ha numeri da…”
ultimora
Bucciantini: “Dimarco inscindibile dall’Inter, ora lui racconta la squadra. Ha numeri da…”
Il sogno di giocare nell'Inter. E di diventarne un simbolo. Stagione pazzesca per Federico Dimarco, sempre più decisivo nei nerazzurri
Ecco il commento di Marco Bucciantini a Sky Sport:
"Mi piace il fatto che sia diventato inscindibile con la squadra. Il sistema di gioco lo esalta, ma lui ora racconta l'Inter, il sogno di arrivarci e la forza di questa squadra. Ha statistiche da attaccante esterno".
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA