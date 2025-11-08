A Bucarest in qualità di ambasciatore della Liga, Wesley Sneijder ha parlato ai microfoni di Superbet. All'ex giocatore nerazzurro è stato chiesto un parere sui giocatori rumeni con cui ha giocato nel corso della sua carriera. Questo il ricordo su Cristian Chivu : "Nel centro d’allenamento dividevamo sempre la stanza. Un letto qui, un letto là, la televisione in alto. A lui non importava cosa ci fosse in TV. Era sempre con il portatile e parlava con la sua fidanzata: “Che fai, amore?"", racconta divertito l'olandese che non ha dubbi sulla carriera da allenatore dell'ex compagno.

"Sono sicuro che un giorno sarà l’allenatore della nazionale (Romania, ndr). Non cercava di interrompere o di parlare troppo con gli allenatori, tendeva piuttosto a tenersi le cose per sé, ma quando stavamo in camera insieme e parlavamo di calcio, era molto intelligente. È arrivato all’Ajax e subito è diventato capitano, grazie alla sua personalità. Guidava la squadra dalla linea difensiva, avevamo bisogno di giocatori così all’Ajax. E anche fuori dal campo… un vero gentiluomo!".