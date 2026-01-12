L'occasione di portarsi a +7 dal Napoli era ghiotta, ma a 10' dalla fine l'Inter, come spesso accade dopo l'80esimo, si è fatta riprendere. In vantaggio per due volte, due volte la squadra di Chivu si è fatta raggiungere. "Le solite illusioni dell’Inter. La corazza spessa del Napoli. La fuga d’inverno progettata da Chivu, che sognava di staccare di 7 punti i campioni in carica resta programmata solo sul navigatore: il campionato è aperto, apertissimo, praticamente spalancato, dopo un pareggio show. Il primo pareggio in campionato per Chivu è un punto interrogativo che non si cancella: quando tornerà la sua Inter a vincere uno scontro diretto con Napoli, Milan o Juve? La serie si allunga a 14 gare", sottolinea il Corriere della Sera.
CorSera – Le solite illusioni dell’Inter. Il primo pareggio per Chivu è un punto interrogativo
"A parte quello realizzato da Calhanoglu che porta sul 2-1 l’Inter e che viene assegnato dopo revisione Var per il pestone evidente di Rrahmani su Mkhitaryan. Il tecnico del Napoli viene espulso al grido di «Vergogna!» ma a differenza sua, la squadra non perde la testa e con l’unico vero cambio a disposizione confeziona il 2-2 finale, colpendo l’Inter sempre sul centrodestra, cuore tenero della difesa".
"Anche se è solo la prima giornata di ritorno e né Inter né Napoli hanno ancora terminato quello di andata (in settimana i recuperi con Lecce e Parma) nemmeno gli episodi discussi intaccano la serata di gala, una partita che vola in un soffio grazie anche all’arbitraggio british di Doveri, che fischia appena 4 falli nel primo tempo".
(Corriere della Sera)
