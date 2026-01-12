L'occasione di portarsi a +7 dal Napoli era ghiotta, ma a 10' dalla fine l'Inter, come spesso accade dopo l'80esimo, si è fatta riprendere. In vantaggio per due volte, due volte la squadra di Chivu si è fatta raggiungere. "Le solite illusioni dell’Inter. La corazza spessa del Napoli. La fuga d’inverno progettata da Chivu, che sognava di staccare di 7 punti i campioni in carica resta programmata solo sul navigatore: il campionato è aperto, apertissimo, praticamente spalancato, dopo un pareggio show. Il primo pareggio in campionato per Chivu è un punto interrogativo che non si cancella: quando tornerà la sua Inter a vincere uno scontro diretto con Napoli, Milan o Juve? La serie si allunga a 14 gare", sottolinea il Corriere della Sera.