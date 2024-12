Se l'Inter sta andando così bene in tutte le competizioni è merito di tutte le parti in causa e di tutti i reparti della squadra di Inzaghi. In particolare anche di Yann Sommer che in questa stagione, come in quella passata, ha più volte blindato la sua porta e portato a casa clean sheet sia in Italia che in Europa. I numeri parlato chiaro: il portiere svizzero è uno dei portieri più affidabili del continente, primeggia in Serie A, ma anche in Champions League.