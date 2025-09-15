Il portiere svizzero è reduce da una gara, quella con la Juve, da dimenticare. Con l'Ajax potrebbe toccare allo spagnolo

Gianni Pampinella Redattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 16:02)

Quando l’Inter ha acquistato Josep Martinez dal Genoa mettendo sul piatto una cifra importante (13,5 milioni di euro più 1,5 di bonus), molti hanno capito che non si trattava solo di prendere un vice affidabile. Dietro a quel trasferimento c’era e c'è un progetto, una visione che guarda già al dopo-Sommer. Vediamo quali sono gli elementi che rendono credibile l’ipotesi che il portiere spagnolo possa diventare subito il titolare con Cristian Chivu.

Il portiere svizzero ha rappresentato finora una garanzia per l'Inter, ma a 35 anni la continuità non è più scontata: bastano piccoli cali di concentrazione per rimettere tutto in discussione come successo contro la Juve. Due errori che sono costati punti importanti alla squadra nerazzurra. Errori che hanno acceso i riflettori e alimentato il dibattito: Sommer è ancora intoccabile? L’Inter ha in casa un portiere giovane, affidabile e pronto come Josep Martinez, e la sensazione è che la transizione non sia più lontana.

Non è un caso che l’Inter la scorsa estate abbia deciso di investire una cifra importante per Josep Martinez, reduce da una stagione brillante con il Genoa. L’ex blaugrana è stato scelto non come semplice vice, ma come erede designato. Classe 1998, alto, esplosivo, bravo sulle uscite e sicuro con i piedi, Martinez ha già dimostrato affidabilità nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Per molti, è questione di tempo prima che diventi titolare a pieno titolo e potrebbe già accadere contro l'Ajax in Champions League. Se Martinez saprà sfruttare le occasioni, mantenere la calma, essere affidabile nelle partite nei momenti chiave, allora la transizione potrebbe avvenire senza contraccolpi.