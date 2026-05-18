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fcinter1908 ultimora Pressing: “Striscioni anti-Milan, Thuram rischia come Ambrosini”. Ordine: “Mi sembra…”

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Pressing: “Striscioni anti-Milan, Thuram rischia come Ambrosini”. Ordine: “Mi sembra…”

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Il noto programma Mediaset ha posto l'accento anche sugli striscioni mostrati sul pullman dal francese contro i rossoneri
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

È stato il mattatore della festa nerazzurra. Marcus Thuram però è finito nel mirino dei tifosi avversari, e pure dei giornalisti, per aver alzato due striscioni anti-Milan.

Uno con la scritta: "I derby vinti mettiteli nel cu**" e l'altro con un ratto con i colori rossoneri. Il primo richiamava allo striscione sollevato sul pullman da Ambrosini nell'anno della CL vinta dal Milan nel 2007 quando l'Intervinse lo Scudetto.

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A Pressing hanno spiegato che il giocatore francese rischia quindi un deferimento e un'ammenda come quelle imposte, dopo un patteggiamento, ad Ambrosini all'epoca.

In studio, mentre Alberto Brandi - conduttore del programma con Monica Bertini - illustrava la situazione legata al gesto del giocatore interista, ha preso parola Sandro Sabatini: «Va beh, però. Ora obiettivamente qualsiasi tifoseria, un minimo certe cose le fa. Sarò policamente scorretto, ma io non ci vedo nulla di male, tutto sommato», ha detto il giornalista. Ha replicato anche Franco Ordine sorridendo: «Mi sembra una bagatella».

 

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