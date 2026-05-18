È stato il mattatore della festa nerazzurra. Marcus Thuram però è finito nel mirino dei tifosi avversari, e pure dei giornalisti, per aver alzato due striscioni anti-Milan .

A Pressing hanno spiegato che il giocatore francese rischia quindi un deferimento e un'ammenda come quelle imposte, dopo un patteggiamento, ad Ambrosini all'epoca.

In studio, mentre Alberto Brandi - conduttore del programma con Monica Bertini - illustrava la situazione legata al gesto del giocatore interista, ha preso parola Sandro Sabatini: «Va beh, però. Ora obiettivamente qualsiasi tifoseria, un minimo certe cose le fa. Sarò policamente scorretto, ma io non ci vedo nulla di male, tutto sommato», ha detto il giornalista. Ha replicato anche Franco Ordine sorridendo: «Mi sembra una bagatella».