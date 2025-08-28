Il sorteggio di Montecarlo ha definito il cammino dei nerazzurri nella fase campionato della Champions League 2025/2026. L'Inter disputerà 8 incontri, 4 a San Siro contro Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty e 4 in trasferta contro Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union SG.