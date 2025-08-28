FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sorteggio, parla Chivu: “Champions di assoluto prestigio, Inter vuole essere protagonista”

ultimora

Sorteggio, parla Chivu: “Champions di assoluto prestigio, Inter vuole essere protagonista”

Sorteggio, parla Chivu: “Champions di assoluto prestigio, Inter vuole essere protagonista” - immagine 1
Le parole di Cristian Chivu dopo il sorteggio di Montecarlo, che ha definito il cammino dell'Inter nella fase campionato di Champions
Alessandro Cosattini Redattore 

Sorteggio, parla Chivu: “Champions di assoluto prestigio, Inter vuole essere protagonista”- immagine 2
Sky

Il sorteggio di Montecarlo ha definito il cammino dei nerazzurri nella fase campionato della Champions League 2025/2026. L'Inter disputerà 8 incontri, 4 a San Siro contro Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty e 4 in trasferta contro Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union SG.

Sorteggio, parla Chivu: “Champions di assoluto prestigio, Inter vuole essere protagonista”- immagine 3
Getty Images

Queste le parole dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu dopo il sorteggio.

“La Champions League è una competizione importante, di assoluto prestigio, dove l’Inter ancora una volta vuole essere protagonista. Affronteremo squadre di altissimo livello, tutte molto competitive, in campi con atmosfere incredibili: sono certo che ci faremo trovare pronti per onorare al meglio questa manifestazione”.

(Fonte: inter.it)

Leggi anche
Sorteggio, parla Chivu: “Champions di assoluto prestigio, Inter vuole essere...
Sorteggi Champions: Inter contro Liverpool e Arsenal, ecco le 8 avversarie! E tutte le partite

© RIPRODUZIONE RISERVATA