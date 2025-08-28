Il sorteggio di Montecarlo ha definito il cammino dei nerazzurri nella fase campionato della Champions League 2025/2026. L'Inter disputerà 8 incontri, 4 a San Siro contro Liverpool, Arsenal, Slavia Praga e Kairat Almaty e 4 in trasferta contro Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Ajax e Union SG.
Sorteggio, parla Chivu: “Champions di assoluto prestigio, Inter vuole essere protagonista”
Le parole di Cristian Chivu dopo il sorteggio di Montecarlo, che ha definito il cammino dell'Inter nella fase campionato di Champions
Queste le parole dell'allenatore dell'Inter Cristian Chivu dopo il sorteggio.
“La Champions League è una competizione importante, di assoluto prestigio, dove l’Inter ancora una volta vuole essere protagonista. Affronteremo squadre di altissimo livello, tutte molto competitive, in campi con atmosfere incredibili: sono certo che ci faremo trovare pronti per onorare al meglio questa manifestazione”.
(Fonte: inter.it)
