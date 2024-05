"Non dico perché sono venuto via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi", ha dichiarato Spalletti al World Meeting on Human Fraternity

Luciano Spalletti, CT dell'Italia, è tornato a parlare del suo addio al Napoli: "Avevamo tutto per dare seguito a ciò che abbiamo vinto. Bisognerebbe essere a conoscenza di tante cose. Io voglio bene a tutti, perdono tutti, ma non dimentico. Non dico perché sono venuto via, ma non per paura. Ho avuto i miei motivi", ha dichiarato Spalletti intervenendo al World Meeting on Human Fraternity al Coni.