È il giorno di Luciano Spalletti alla Juventus. Il tecnico questa mattina è stato al J-Medical Center e quest'oggi è attesa l'ufficialità della firma. Diversi i tifosi che lo hanno incrociato e lo hanno fermato per una foto.
Spalletti-Juve, con lui anche Martusciello. Hanno lavorato insieme all’Inter
Tra i collaboratori tecnici dell'ex ct, nella sua avventura alla Juve, c'è anche il tecnico che ha lavorato con lui ad Appiano e con Sarri a Torino
Nello staff tecnico dell'ex ct ci sarà anche Giovanni Martusciello. I due avevano collaborato già ai tempi dell'esperienza di Spalletti all'Inter dal 2017 al 2019. Per Martusciello è anche un ritorno alla Juventus con cui ha vinto uno scudetto: era infatti già stato vice di Maurizio Sarri nella stagione 2019-2020.
