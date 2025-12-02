Stramaccioni: “Roma? Molto bene con Milan e Inter, col Napoli invece…”

Le parole dell'ex allenatore nerazzurro a proposito delle squadre che lottano per la lotta scudetto

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 dicembre 2025 (modifica il 2 dicembre 2025 | 22:46)

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Andrea Stramaccioni, allenatore e commento tecnico per Dazn in Roma-Napoli. Queste alcune delle sue considerazioni: “Ancora una volta Conte nella gestione ha dimostrato come nel calcio l’abilità di trasformare delle situazioni sfavorevoli quali gli infortuni del Napoli che è stato falcidiato nella prima parte di campionato può portare punti decisivi. E questo è successo anche l’anno scorso, nel periodo in cui il Napoli aveva perso Kvara e Conte si inventò una nuova squadra.

Adesso, Conte ha messo al Napoli un abito provvisorio. A breve rientreranno gli infortunati, ma questa abilità di cambiare pelle alla squadra è un valore aggiunto di Conte clamorosa. Il Napoli è andato nella casa della squadra con il miglior possesso palla e nel primo tempo l’ha messa in difficoltà con le sue stesse armi, con la pressione uno contro uno ed il possesso palla.

Questo è merito dei giocatori, ma soprattutto di chi ha disegnato la partita. Sicuramente la Roma ha lamentato un po' di fatica per il giovedì europeo, alcuni non erano in perfette condizioni, ma questo non toglie nulla alla tipologia di partita. La Roma ha perso uno scontro diretto. Il primo in cui ha giocato meno bene dell’aversano perché aveva fatto molto bene con il Milan, con l’Inter, ma il Napoli ha meritato la vittoria e questo è stato riconosciuto anche da Gasperini".