Ospite del Festival dello Sport per l’evento “Il mio calcio, la mia vita”, Luciano Spalletti ha parlato a margine con i giornalisti presenti

Gianni Pampinella Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 14:02)

Ospite del Festival dello Sport per l’evento “Il mio calcio, la mia vita”, Luciano Spalletti ha parlato a margine con i giornalisti presenti, tra cui Fcinter1908. La prima domanda è sulla Nazionale di Gattuso. "Mi fido di Gattuso, sono sicuro come ha già fatto vedere, che troverà le soluzioni per dare continuità a questo percorso. Poi ci ha messo mano da un punto di vista tattico perché le due punte vicine hanno dato la soluzione, soprattutto in partite dove abbiamo avuto complicazioni come contro Israele. Pio Esposito? È un ragazzo con la testa sulle spalle, per cui ci si può aspettare le bellezze che ha fatto vedere".

Lotta scudetto? — "Secondo me Napoli e Inter partono alla pari e hanno le stesse chance. Il Milan ha la garanzia Allegri, mente la Juventus è una squadra che ha le qualità sugli esterni".

Squadra o giocatore che la sta sorprendendo? — "No, per il momento è tutto abbastanza sotto controllo. Credevo che il Como fosse la sorpresa e per ora sta facendo vedere qualcosina. Il gioco del Como parte dalla mentalità di quello che chiede il suo allenatore e quando funziona è una cosa molto bella da vivere. Poi, come ho detto prima, lì davanti mi sembra che queste quattro squadre abbiano più cose. Poi Sarri prima o poi farà vedere la sua qualità. Spero che Pioli rimetta le cose a posto il prima possibile. Sarà un campionato molto livellato".

Leao? — "Può fare qualsiasi ruolo, va lasciato libero di interpretare le sue giocate e il suo pensiero di calcio: nessuno è più bravo di Allegri in questo".

Nottingham? — "A me non mi ha accettato nessuno, non è corretto anche per gli allenatori: se succedesse a me lo reputerei non bello da ricevere. Alcune squadre possono domandare, la Premier è il campionato più bello al mondo e prima di smettere devo perfezionare l'inglese e andare ad allenare".

Come sto? — "Che devo fare, i 100 (ride, ndr)? Sto benissimo, il dolore per quello che è successo c'è, me lo devo iniettare un po' da solo per sopperire a quei morsi".

La Roma? — "Gasp ha fatto vedere di essersi inserito nella maniera corretta e ha trovato la quadra sulla consapevolezza della squadra: ti monta addosso, poi raggiunge il risultato. Poi può mancare chi gli tira fuori il numero. La Fiorentina vederla in difficoltà mi dà fastidiom ma c'è una persona che capisce di calcio, un allenatore top che sa trovare le soluzioni".

(Dall'inviato di FcInter1908.it Andrea Della Sala)