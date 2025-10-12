Lungo panel dedicato a Luciano Spalletti al Festival dello Sport di Trento. L'ex commissario tecnico ed ex allenatore di Roma, Napoli e Inter ha parlato di diversi temi, salvo poi in chiusura soffermarsi su un giochino simpatico. Gli è stato chiesto infatti di disporre in campo la top 11 dei giocatori allenati. Fino a questo momento, s'intende. Partendo dal mantra del tecnico toscano: il 4-2-3-1 che ha utilizzato praticamente ovunque, salvo le eccezioni proprio in azzurro che non hanno portato molta fortuna.
Il giochino affrontato dall'ex commissario tecnico azzurro al termine del panel che lo ha visto protagonista al Festival dello Sport di Trento
Questa per Spalletti la formazione con i calciatori più forti allenati: "Portiere? Diciamo Szczesny... Modulo 4-3-3 o 4-2-3-1. A destra Di Lorenzo, a sinistra Jankulovski. Difensori centrali: ho avuto Koulibaly, Kim, ho avuto l'allenatore dell'Inter Chivu... Mexes un pazzo ma era una forza. Mettiamo Koulibaly e Chivu. Mediani direi Pizarro e De Rossi. Trequartista si mette Totti, Dzeko con me a Roma ha fatto delle robe... Metto Dzeko attaccante. Le ali: Kvara va messo per forza e poi Salah".
