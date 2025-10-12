Lungo panel dedicato a Luciano Spalletti al Festival dello Sport di Trento. L'ex commissario tecnico ed ex allenatore di Roma, Napoli e Inter ha parlato di diversi temi, salvo poi in chiusura soffermarsi su un giochino simpatico. Gli è stato chiesto infatti di disporre in campo la top 11 dei giocatori allenati. Fino a questo momento, s'intende. Partendo dal mantra del tecnico toscano: il 4-2-3-1 che ha utilizzato praticamente ovunque, salvo le eccezioni proprio in azzurro che non hanno portato molta fortuna.

Questa per Spalletti la formazione con i calciatori più forti allenati: "Portiere? Diciamo Szczesny... Modulo 4-3-3 o 4-2-3-1. A destra Di Lorenzo, a sinistra Jankulovski. Difensori centrali: ho avuto Koulibaly, Kim, ho avuto l'allenatore dell'Inter Chivu... Mexes un pazzo ma era una forza. Mettiamo Koulibaly e Chivu. Mediani direi Pizarro e De Rossi. Trequartista si mette Totti, Dzeko con me a Roma ha fatto delle robe... Metto Dzeko attaccante. Le ali: Kvara va messo per forza e poi Salah".