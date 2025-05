"Sabato 17 e domenica 18 Vedremo quale sarà la classifica dopo le gare del prossimo week end, ma intanto lo spareggio scudetto va programmato. Almeno in via teorica. E per farlo c’è da sistemare le gare della penultima giornata nel modo giusto, magari con un paio di incontri che potrebbero cambiare collocazione (anticipo al sabato) dopo il prossimo weekend. Quali? Verona-Como, se i gialloblù saranno salvi, e Genoa-Atalanta, se i nerazzurri saranno matematicamente in Champions. Gli altri dovrebbero giocarsi domenica 18, tutti allo stesso orario. Perché il mercoledì 14 c’è la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan".