Spezia, Semplici: “Inter grande squadra. Ha avuto problemi di continuità, spero che…”

“Me lo auguro, il secondo tempo mi è piaciuto e i ragazzi hanno messo in campo le qualità e la mentalità che vorrei trasferire alla squadra. Essere aggressivi, con personalità, ma che attraverso il gioco si creino situazioni per vincere la gara. Anche in questi pochi giorni ne abbiamo parlato, provando a preparare al meglio la partita con una grande squadra”.

Bloccare gli uno contro uno dell'Inter potrebbe essere una chiave?

“L’Inter penso sia la rosa più forte del campionato. Conosco i calciatori e l’allenatore, sono di indubbio valore. Quando affronti queste partite cerchi di occupare le zone che possano limitarli. Hanno avuto qualche problema di continuità, mi auguro possano averle anche venerdì (ride, ndr), ma sta a noi metterli in difficoltà con i miei ragazzi. Se facciamo una partita solo difensiva sarà difficile portare a casa il risultato, quindi sta a noi fare la gara e provare a metterli in difficoltà. Ho letto che potrebbero fare turnover, ma se non gioca Lukaku c'è Dzeko e la qualità non si abbassa. Hanno una rosa di grande valore, ma sono convinto che daremo battaglia e giocheremo con personalità”.