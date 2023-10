Lo Sporting non si arrende: continua lo scontro con l’Inter per Joao Mario, gli ultimi sviluppi

Lo Sporting Lisbona non si arrende. Il club portoghese prosegue nella sua battaglia legale contro l'Inter per la questione Joao Mario. Tutto risale al 2016, quando il giocatore si trasferisce in nerazzurro. Nell'accordo fra le due società, secondo quanto afferma lo Sporting, ci sarebbe stata una clausola che obbligava i nerazzurri e il giocatore a versare 30 milioni di euro in caso di un suo trasferimento in un altro club portoghese. Nell'estate del 2021 Joao Mario e i nerazzurri avevano trovato l’accordo per la rescissione del contratto e successivamente Joao Mario firmava per il Benfica.