CorSera – Stadio, Inter e Milan ottimiste. Ma si lavora ancora sulla clausola

Le due società hanno incontrato ieri sera il sindaco Sala che le ha convocate per chiedere un'accelerazione sull'intesa per la presentazione del piano di fattibilità del nuovo Meazza

Alla fine Inter e Milan hanno incontrato ieri sera il sindaco di Milano Beppe Sala.Il Comune attendeva un piano di fattibilità per San Siro che non è ancora arrivato. Nell'incontro fra il primo cittadino, il presidente rossonero Scaroni e il manager Bonomi e per l'Inter Ligori e Katherine Ralph si è parlato ancora della clausola che riguarda la possibilità che uno dei due club si sfili in un secondo momento dal progetto.