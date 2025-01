Nella lunga intervista al Corriere della Sera dove ripercorra la sua carriera, Fabio Caressa ha parlato affrontato anche del tema San Siro. Il giornalista ha le idee chiare a riguardo: "Ribadisco il mio parere: San Siro bisognerebbe rifarlo. Mancano i servizi e invece un impianto deve essere fruibile. Al Bernabeu ci puoi vivere una giornata intera, al Meazza no. Non ci sono dotazioni adeguate, ristoranti".

Rifarlo anche a costo di abbatterlo?

«Non sarebbe uno scandalo. Dicendo “gli stadi non si toccano” non si va da nessuna parte: la Roma dovrebbe giocare al Colosseo. In Italia c’è un enorme problema di impianti».