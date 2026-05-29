Ospite del podcast di Mozzartsport, "2x45", Dejan Stankovic ha parlato anche di Vasilije Kostov . Il giovane centrocampista è considerato uno dei prospetti migliori della Serbia e l'Inter ha manifestato un certo interesse nei suoi confronti, anche se a oggi la pista che porta all'Arsenal sembra la più accreditata.

"Il nostro mercato funziona in un certo modo: i club hanno bisogno di vendere per sopravvivere. A volte sarebbe meglio per un ragazzo scegliere un percorso intermedio, come Lucerna, Bruges, club in cui crescere, ma quei club magari non possono pagare le cifre che servono alla Stella Rossa o al Partizan. Il problema è questo. Le nostre società hanno bisogno di incassare. Quindi non sempre un ragazzo ha il lusso di scegliere il percorso ideale".