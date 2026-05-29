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Bucchioni: “Milan, Ibra ingombrante. Juve? Elkann finora non ha…”

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così di Juventus e Milan partendo dai bianconeri
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato così di Juventus e Milan partendo dai bianconeri:

"Se la situazione è questa, si vedono frizioni e non può durare. Tra l'altro sono personaggi di personalità, in particolare Spalletti. Non è uno che può adattarsi. E' stato chiamato per fare il suo calcio e devi farlo rendere al meglio. Ci vuole poco a capirlo che così non funzionerà, meglio fare come il Milan e tagliare. Mettiti in mano a Spalletti, sennò la prima piena che arriva ti porta via. Dimissioni? Non ci credo, continuerà a combattere. Il problema lo deve risolvere Elkann, che non è stato un genio nelle ultime decisioni prese negli ultimi anni. Il vertice dovrà mettere dei paletti precisi".

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E c'è sempre il fantasma Conte:

"Farlo girare adesso sarebbe folle. Se non vuole tagliare una delle due situazioni, Elkann deve trovare un terreno comune di lavoro. Non è nell'interesse di nessuno rompere ora. E' l'unico modo per lavorare e l'input deve darlo la società. Altrimenti non ne esci".

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Getty Images

Che ne pensa del Milan?

"Se deve fare tutto Rangnick, allora va avvertito Ibra, che ha voluto mettere bocca su tutto. Allegri è saltato su questo. E' un personaggio troppo ingombrante per l'ego smisurato che ha. Non può fare il manager. Italiano? Non credo, ma se ha rescisso è perché ha una squadra dietro".

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