Bucchioni: “Milan, Ibra ingombrante. Juve? Elkann finora non ha…”

"Se la situazione è questa, si vedono frizioni e non può durare. Tra l'altro sono personaggi di personalità, in particolare Spalletti. Non è uno che può adattarsi. E' stato chiamato per fare il suo calcio e devi farlo rendere al meglio. Ci vuole poco a capirlo che così non funzionerà, meglio fare come il Milan e tagliare. Mettiti in mano a Spalletti, sennò la prima piena che arriva ti porta via. Dimissioni? Non ci credo, continuerà a combattere. Il problema lo deve risolvere Elkann, che non è stato un genio nelle ultime decisioni prese negli ultimi anni. Il vertice dovrà mettere dei paletti precisi".