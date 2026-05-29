Bucchioni: “Milan, Ibra ingombrante. Juve? Elkann finora non ha…”

E c'è sempre il fantasma Conte:
"Farlo girare adesso sarebbe folle. Se non vuole tagliare una delle due situazioni, Elkann deve trovare un terreno comune di lavoro. Non è nell'interesse di nessuno rompere ora. E' l'unico modo per lavorare e l'input deve darlo la società. Altrimenti non ne esci".
Che ne pensa del Milan?
"Se deve fare tutto Rangnick, allora va avvertito Ibra, che ha voluto mettere bocca su tutto. Allegri è saltato su questo. E' un personaggio troppo ingombrante per l'ego smisurato che ha. Non può fare il manager. Italiano? Non credo, ma se ha rescisso è perché ha una squadra dietro".
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