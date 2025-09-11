L’avventura di Manuel Akanji in nerazzurro è ufficialmente iniziata. Archiviata la parentesi dedicata alle nazionali, ieri il difensore svizzero ha vissuto la sua prima vera giornata alla Pinetina: allenamento agli ordini di Cristian Chivu, primi scambi con i nuovi compagni e la curiosità dei tifosi, che hanno già potuto vederlo nelle immagini pubblicate dai canali ufficiali dell’Inter.
Archiviata la parentesi dedicata alle nazionali, ieri il difensore svizzero ha vissuto la sua prima vera giornata alla Pinetina
"Oltre al difensore, ad Appiano si sono rivisti anche tutti gli altri nazionali inclusi gli italiani e il francese Thuram. L’ultimo ad aggregarsi sarà capitan Lautaro, atteso per oggi e con soli due allenamenti a disposizione prima di partire per Torino. Rientro regolare anche per Petar Sucic, atteso dal primo big match della sua avventura italiana".
