L’avventura di Manuel Akanji in nerazzurro è ufficialmente iniziata. Archiviata la parentesi dedicata alle nazionali, ieri il difensore svizzero ha vissuto la sua prima vera giornata alla Pinetina: allenamento agli ordini di Cristian Chivu, primi scambi con i nuovi compagni e la curiosità dei tifosi, che hanno già potuto vederlo nelle immagini pubblicate dai canali ufficiali dell’Inter.