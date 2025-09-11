FC Inter 1908
Archiviata la parentesi dedicata alle nazionali, ieri il difensore svizzero ha vissuto la sua prima vera giornata alla Pinetina
Manuel Akanji of FC Internazionale in action during the FC Internazionale training session at BPER Training Centre at Appiano Gentile on September 10, 2025

L’avventura di Manuel Akanji in nerazzurro è ufficialmente iniziata. Archiviata la parentesi dedicata alle nazionali, ieri il difensore svizzero ha vissuto la sua prima vera giornata alla Pinetina: allenamento agli ordini di Cristian Chivu, primi scambi con i nuovi compagni e la curiosità dei tifosi, che hanno già potuto vederlo nelle immagini pubblicate dai canali ufficiali dell’Inter.

"Oltre al difensore, ad Appiano si sono rivisti anche tutti gli altri nazionali inclusi gli italiani e il francese Thuram. L’ultimo ad aggregarsi sarà capitan Lautaro, atteso per oggi e con soli due allenamenti a disposizione prima di partire per Torino. Rientro regolare anche per Petar Sucic, atteso dal primo big match della sua avventura italiana". 

