Andrea Stramaccioni, ex allenatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così il pareggio tra Fiorentina e Inter

Marco Astori Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 09:32)

Andrea Stramaccioni, ex allenatore, intervenuto negli studi di DAZN, ha commentato così il pareggio tra Fiorentina e Inter: "La mia sensazione è di un'Inter che fatica a gestire il vantaggio: stava soffrendo e alla fine la Fiorentina ha meritato il pareggio. E' una debolezza mentale nel gestire il secondo tempo. Il risultato prima della sosta vale doppio: se vinci ne parli per 15 giorni, se perdi è un inferno. Ma dobbiamo analizzare la prestazione: prima quando l'Inter perdeva, faceva grandi prestazioni. Ma ora sta facendo fatica: non ricordo quello che ho visto nel secondo tempo, la Fiorentina ha creato 5 palle gol.

Quello che mi ha sorpreso è il calo di rendimento nella stessa partita. L'Inter era infallibile in queste partite, sono i primi punti che perde con una della parte sinistra. Nell'intervista di Kolarov c'è tutto parte rammaricato per la prestazione ed è obiettivo, ma poi va in crescendo con la mentalità giusta. Thuram? Non è il giocatore che conosciamo: Kean era indemoniato, mentre lui non ha quella pericolosità. Quando prima non trovava il centro, attaccava il terzino e creava giocate differenti che ora non fa. Sul gol Viola l'errore più grave è quello di Barella: Sommer ha sulla coscienza altre situazioni, ma questa non è facile da mandare via.

Il portiere va protetto su quella palla: Dimarco si arrabbia per dire che bisogna starci su quella palla, è una situazione in cui forse sì Sommer poteva fare meglio, ma bisogna esserci. Non è un suo errore clamoroso. La mano di Pongracic? Basta questi rigori, sì, ma in questa stagione li hanno dati... Io sono d'accordo, basta, ma questo rigore l'hanno dato: ne hanno dati in calci d'angolo in cui quello davanti la manca e la palla ti sbatte sul braccio. Speriamo che a fine stagione si faccia chiarezza: in altre situazioni questo rigore è stato dato".